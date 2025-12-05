На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Она путается»: в Туле семья купила квартиру и получила иск от хозяйки по «схеме Долиной»

В Туле пара лишилась квартиры из-за обманутой мошенниками бывшей хозяйки
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пара из Тулы осталась без квартиры и денег после покупки недвижимости у пенсионерки. Об этом сообщает Тульская служба новостей.

По данным издания, 26-летняя девушка по имени Мария вместе с возлюбленным решила купить новую квартиру стоимостью три миллиона рублей.

По словам самой пенсионерки, она хотела помочь дочери купить квартиру побольше и переехать к ней, чтобы присматривать за внуками. Это подтвердила дочь женщины.

Все соответствующие документы пара проверила. Они дали хозяйке две недели на переезд. Позже она попросила еще одну неделю, затем добавила Марию в черный список.

Когда покупатели приехали, пенсионерка пояснила, что стала жертвой мошенников. Пара решила помощь женщине с переездом, сама хозяйка разблокировала номер Марии.

Спустя месяц новые владельцы получили судебное письмо. Оказалось, что женщина потребовала вернуть жилье. Исходя из справок, у женщины не было проблем со здоровьем, кроме артрита и артроза. При этом в иске она писала, что готова вернуть деньги, а на суде рассказала, что средств нет.

По словам Марии, нет подтверждений, что пенсионерку обманули мошенники.

«Все это мы знаем только с ее слов, а слова постоянно разнятся – каждое заседание показания разные, она путается, а когда не знает, что отвечать, говорит наигранной фразой: «Я забываю то, что было пять минут назад», – рассказала Мария.

Сейчас семья судится с женщиной. По словам новых владельцев, из-за ситуации обстановка в семье накалилась.

Ранее психиатр назвал признаки невменяемого продавца квартиры.

