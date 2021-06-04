Рогозин попросит NASA помочь «угомонить» сторонников санкций

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в ходе ПМЭФ-21, что попросит своего коллегу — нового главу NASA Билла Нельсона — ходатайствовать перед президентом Соединенных Штатов Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого США ввели санкции в отношении нескольких зарубежных компаний. В их числе оказались предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.

«Несколько месяцев назад я написал письмо в министерство торговли США, пока ответа не получил. Я передам копию письма господину Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились», — отметил он.

Кроме того, глава Роскосмоса подчеркнул, что он не понимает введения данных санкций.

«Логики здесь нет. И я надеюсь господину Нельсону это объяснить. Мудрый человек, опытный, возрастной, он должен это понять», — добавил Рогозин.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил в ходе выступления перед сотрудниками NASA и журналистами в штаб-квартире организации, что он намерен позвонить по телефону директору Роскосмоса в пятницу, 4 июня. Темой разговора будет дальнейшее продолжение сотрудничества США и России в космосе.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.