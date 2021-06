Ступень ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на платформу в Атлантике

Первой многоразовой ступени американской тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 удалось совершить посадку на морскую платформу в Атлантике. Об этом сообщает компания-разработчик SpaceX.

Ракета была отправлена на орбиту с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции.

22-й по счету запуск «грузовика» Cargo Dragon к МКС осуществили со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 20.29 мск.

Первая ступень через 7 мин 41 сек после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You.

Ранее SpaceX запустила ракету с 54 спутниками. Старт был осуществлен в 18.56 субботы по местному времени (1.56 воскресенья мск) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

Кроме того, институт Роскосмоса обнаружил признаки убыточности деятельности компании SpaceX.