NASA опубликовало первые звуки с поверхности Марса
Анна Светлова
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NASA опубликовало аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которую сделал ровер Perseverance после посадки на планету. Соответствующая запись размещена на странице космического агентства в Twitter.
«Узнайте, почему на Красной планете другое звучание, и послушайте первые записи миссии», — говорится в сообщении.
На записи слышен треск и сильный гул, вероятно, от порывов ветра.
Ранее сообщалось, что NASA опубликовало видео посадки на Марс.
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