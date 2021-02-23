NASA опубликовало первые звуки с поверхности Марса

NASA опубликовало аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которую сделал ровер Perseverance после посадки на планету. Соответствующая запись размещена на странице космического агентства в Twitter.

«Узнайте, почему на Красной планете другое звучание, и послушайте первые записи миссии», — говорится в сообщении.

На записи слышен треск и сильный гул, вероятно, от порывов ветра.

Ранее сообщалось, что NASA опубликовало видео посадки на Марс.