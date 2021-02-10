NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на «Союзе»
Максимс Краюшкинс
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NASA рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на пилотируемом корабле «Союз». Об этом сообщает ТАСС.
«В настоящее время НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии «Союза» по замене членов экипажа (на МКС) для астронавта НАСА с целью заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано агентством», — отмечается в документе.
Кандидат на место главы представительства NASA в России ранее не смог получить визу.
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