Госпитальное судно США не было отправлено в Гренландию вопреки заявлениям Трампа

WSJ: Пентагон не получал приказов о направлении госпитального судна в Гренландию

Пентагон не получал никаких приказов о направлении каких-либо судов ВМС США в Гренландию, несмотря на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что госпитальное судно «находится в пути» к острову. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

По их данным, оба госпитальных судна ВМС находятся на верфи в Алабаме.

21 февраля Трамп написал в социальной сети Truth Social, что США направят к берегам Гренландии «прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях». Он отметил, что о жителях Гренландии «никто не думает». Трамп сопроводил пост изображением госпитального судна ВМС США USNS Mercy.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался принять американский плавучий госпиталь. Он подчеркнул, что в Гренландии в отличие от США есть бесплатное государственное здравоохранение.

Позже спецпосланник президента США Джефф Лэндри сказал, что Нильсену должно быть стыдно за отказ принять госпитальное судно. По словам чиновника, Трампу не безразлично самочувствие жителей Гренландии. Лэндри рассказал, что жителям острова не оказывают базовые медицинские услуги из-за отсутствия специалистов и оборудования. Из-за этого людям приходится преодолевать большие расстояния, чтобы получить помощь, отметил он.

