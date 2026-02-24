Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Госпитальное судно США не было отправлено в Гренландию вопреки заявлениям Трампа

WSJ: Пентагон не получал приказов о направлении госпитального судна в Гренландию
AustralianCamera/Shutterstock/FOTODOM

Пентагон не получал никаких приказов о направлении каких-либо судов ВМС США в Гренландию, несмотря на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что госпитальное судно «находится в пути» к острову. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

По их данным, оба госпитальных судна ВМС находятся на верфи в Алабаме.

21 февраля Трамп написал в социальной сети Truth Social, что США направят к берегам Гренландии «прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях». Он отметил, что о жителях Гренландии «никто не думает». Трамп сопроводил пост изображением госпитального судна ВМС США USNS Mercy.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался принять американский плавучий госпиталь. Он подчеркнул, что в Гренландии в отличие от США есть бесплатное государственное здравоохранение.

Позже спецпосланник президента США Джефф Лэндри сказал, что Нильсену должно быть стыдно за отказ принять госпитальное судно. По словам чиновника, Трампу не безразлично самочувствие жителей Гренландии. Лэндри рассказал, что жителям острова не оказывают базовые медицинские услуги из-за отсутствия специалистов и оборудования. Из-за этого людям приходится преодолевать большие расстояния, чтобы получить помощь, отметил он.

Ранее Дании посоветовали «спать с одним открытым глазом» из-за ситуации с Гренландией.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!