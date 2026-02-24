Тайский политик накачал женщину наркотиками и изнасиловал за границей

Кандидата в депутаты парламента провинции Махасаракхам, расположенной на северо-востоке Таиланда, Теравата Панна признали виновным в изнасиловании женщины в Лаосе. Об этом пишет The Thaiger.

По информации издания, мужчина совершил преступление еще в 2020 году. Тогда он работал музыкальным продюсером и был довольно известен. Панна вместе с певицей, у которой был контракт с его лейблом, отправились в Лаос. Находясь за границей, будущий политик накачал артистку наркотиками и надругался над ней.

Очнувшись и вспомнив произошедшее, пострадавшая сразу обратилась в полицию. Кроме того, она прошла медицинское освидетельствование для выявления подсыпанных мужчиной наркотиков и передала результаты следователям.

Несмотря на это, расследование и суд заняли шесть лет. Адвокат женщины отметил, что Панна избирался от «Народной партии». Как рассказал юрист, он неоднократно передавал политическому объединению данные о совершенном их кандидатом преступлении, но там никак не реагировали и продолжали продвигать экс-продюсера в провинциальный парламент.

В конце концов суд вынес политику приговор. Изначально его приговорили к четырем годам лишения свободы, но впоследствии срок сократили до двух лет и восьми месяцев. Более того, мужчину обязали выплатить пострадавшей компенсацию в размере 200 тыс. бат (порядка 500 тыс. рублей).

Ранее в Индии женщину изнасиловали во время собеседования.