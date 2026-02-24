Размер шрифта
Задержанного по делу Эпштейна экс-посла в США выпустили под залог

SKY: бывшего посла Британии в США Мандельсона освободили из-под стражи под залог
Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон отпущен под залог в рамках дела о злоупотреблении служебным положением. Следствие предполагает, что Мандельсон мог передавать секретную правительственную информацию финансисту Джеффри Эпштейну, осужденному за преступления сексуального характера, сообщил телеканал Sky News.

Факт освобождения косвенно подтвердила и столичная полиция Лондона, не называя имен. В официальном заявлении правоохранителей указано, что «72-летний мужчина, задержанный по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, отпущен под залог до проведения дальнейших следственных действий».

В полиции подчеркнули, что вынуждены ограничиться этой информацией, чтобы не навредить ходу расследования.

Задержание экс-дипломата произошло 23 февраля по месту жительства в районе Камден, он был доставлен в полицейский участок для допроса.

Мандельсон был назначен послом Великобритании в Вашингтоне в феврале 2025 года, однако уже в сентябре того же года покинул пост. Поводом стали публикации о его связях с Эпштейном. По данным британских СМИ, в 2009 году политик мог делиться с финансистом закрытой информацией. Речь, в частности, шла о планах лейбористского кабинета по налоговой реформе, а также о подготовке ЕС пакета финансовой помощи странам Южной Европы, наиболее пострадавшим от мирового экономического кризиса.

Ранее в Британии разорилась основанная экс-послом компания из-за связей с Эпштейном.
 
