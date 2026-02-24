Размер шрифта
Во время беспорядков в Мексике из тюрьмы сбежали более 20 заключенных

В ходе беспорядков в мексиканском штате Халиско из тюрьмы сбежали 23 заключенных
Алексей Филиппов/РИА Новости

Из тюрьмы в городе Пуэрто-Вальярта в мексиканском штате Халиско во время беспорядков сбежало более 20 заключенных. Об этом сообщает телеканал NMas.

По информации, предоставленной секретарем общественной безопасности штата Хуаном Пабло Эрнандесом, в ходе охвативших Халиско беспорядков подельники заключенных обстреляли тюрьму, а затем протаранили автомобилем ворота. Во время завязавшейся перестрелки один из охранников получил несовместимые с жизнью ранения.

Власти объявили в розыск 23 заключенных. Сведения о них переданы федеральным правоохранительным органам.

В мексиканском штате Халиско в ходе спецоперации сил безопасности был ликвидирован Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо) — лидер одного из самых мощных наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG). После известий о его ликвидации в Халиско и еще как минимум восьми штатах вспыхнули беспорядки: члены картеля перекрывают дороги, жгут автомобили и грабят магазины. Власти ввели усиленные меры безопасности, временно закрыты аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты. Посольство США призвало американцев укрыться, данных о пострадавших россиянах пока нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог предупредил об угрозе партизанской войны картелей против США.
 
