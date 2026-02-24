Размер шрифта
ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму

Действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом говорится в статье «Российской газеты», основанной на материалах ФСБ России.

«Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России», — отмечается в материале.

По данным издания, с 2022 года число преступлений, совершенных с использованием Telegram, превысило 153 тыс., из них около 33 тыс. связаны с диверсионно-террористической и экстремистской деятельностью, включая организацию взрывов, поджогов и нападений. Утверждается, что за это время ФСБ предотвратила 475 терактов, подготовка которых велась через мессенджер.

В публикации также говорится, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» координировали действия через Telegram. Кроме того, по данным издания, лица, готовившие покушения на российских военкоров и военных, использовали аналитику сервиса для сбора информации о «родных, маршрутах передвижения, распорядке дня» предполагаемых жертв.

При этом, как утверждается в статье, команда Telegram проигнорировала более 150 тыс. обращений Роскомнадзора с требованием удалить противоправный контент.

Ранее военный эксперт обвинил Дурова в получении Киевом некоторых секретных данных.
 
