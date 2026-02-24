Размер шрифта
Названы последствия в случае введения налога на покупку предметов роскоши

Экономист Николаев назвал сомнительной идею разового налога на покупку яхт и самолетов
Идея разового налога на покупку предметов роскоши выглядит сомнительной. Новый налог вряд ли заметно пополнит российский федеральный бюджет и может лишь подстегнуть обходные схемы, заявил «Газете.Ru» экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Олег Николаев.

В Госдуме 18 февраля предложили ввести дополнительный налог на приобретение предметов роскоши: дорогих автомобилей, яхт, катеров, самолетов и вертолетов. Под него могут подпасть машины дороже 20 млн рублей, а водный и воздушный транспорт — стоимостью свыше 50 млн. Инициатива предполагает прогрессивную шкалу: от 1 до 4% от цены покупки в зависимости от категории и стоимости имущества.

«В целом идея разового налога выглядит сомнительно, уверен эксперт. Если цель — увеличить сборы, логичнее точечно повышать уже действующие ставки. При покупке яхты стоимостью 50 млн рублей сейчас транспортный налог составляет около 160 тыс. рублей в год, то есть примерно 0,3% от цены. Если увеличить ставку вдвое, за десять лет бюджет получит дополнительные 3% от стоимости, без «разовой кампании», которая лишь повышает интерес к обходным схемам. Кроме того, сам эффект для бюджета будет ограниченным. Так, в 2025 году в России было реализовано 695 новых люксовых автомобилей в рамках параллельного импорта. Даже если принять среднюю цену в 30 млн рублей и максимальную ставку 4%, получится около 840 млн рублей — меньше 1 млрд», — отметил Николаев.

По его мнению, это ставит под вопрос целесообразность инициативы с учетом возможного общественного резонанса и текущих экономических задач.

«Вводить новый сбор без изменений в Налоговый кодекс нельзя. При этом в условиях, когда власти ищут дополнительные источники доходов, «исключать нельзя ничего», но реалистичность инициативы вызывает вопросы: если бы перспектива была высокой, законопроект, вероятно, внесли бы по другим каналам», — сказал экономист.

По его словам, сами объекты роскоши уже облагаются повышенными налогами: для легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн рублей действует повышающий коэффициент 3, а для недвижимости дороже 300 млн рублей применяется ставка 2,5% вместо стандартных 0,1–0,5%. По сути, речь идет о попытке обложить дополнительным налогом не только владение таким имуществом, но и сам факт его покупки, заключил Николаев.

Ранее в России оценили вероятность расширения шкалы НДФЛ в 2026 году.
 
