В Европе заявили, что не нуждаются в услугах Украины по защите от России

Политик Джерачи: странам Европы не нужна помощь Зеленского для защиты от Путина
Thilo Schmuelgen/Reuters

Европейским странам не нужна помощь Украины по защите от России. Об этом на своей странице в социальной сети X написал итальянский политик и профессор Микеле Джерачи.

Таким образом он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Москва якобы стремится развязать новую мировую войну.

«В действительности остальной мир воспринимает нынешний конфликт как локальный, охватывающий несколько квадратных километров. <…> Нынешние боевые действия <…> — это не мировая война», — отметил Джерачи.

Он рассказал, что большая часть европейцев не считает, что президент России Владимир Путин представляет для них угрозу. В связи с этим политик посоветовал Зеленскому «вести свою войну самому», а не рассказываться о беспокойстве за безопасность Европы.

23 февраля украинский лидер в ходе интервью для BBC обвинил Путина в том, что он якобы уже начал третью мировую войну. Глава государства указал на необходимость предотвратить перерастание уже идущего противостояния в широкомасштабный вооруженный конфликт. В то же время Зеленский выразил уверенность, что президент России не ограничится завоеванием территорий Украины.

Ранее американский журналист рассказал, кто на самом деле пытается развязать мировую войну.
 
