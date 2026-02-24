Россияне стали чаще увольняться «в никуда»

Россияне все чаще уходят с работы, не имея нового места, рассказал «Газете.Ru» эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала Александр Смирнов. По его словам, «увольнения в никуда» связаны не только с ситуацией на российском рынке труда, но и с усталостью, выгоранием и пересмотром приоритетов сотрудниками после нескольких лет турбулентности.

«Доля соискателей, которые начинают искать работу уже после увольнения, растет. Если раньше сотрудники старались сначала получить оффер, а затем писать заявление, то теперь часть работников предпочитает сначала выйти из стрессовой среды, а уже потом решать, куда двигаться дальше. Работодатели подтверждают: увеличилось число уходов «по собственному» без конкретных планов. Одна из причин — эмоциональное выгорание. На фоне высокой нагрузки, сокращений и постоянных изменений многие специалисты предпочитают «перезагрузку», даже если это означает временную потерю дохода», — отметил Смирнов.

По его словам, особенно это заметно в сферах с интенсивным графиком — IT, медиа, финансы, продажи. Люди говорят о накопленной усталости и отсутствии баланса между работой и личной жизнью, подчеркнул эксперт.

По его словам, второй фактор — изменение отношения к карьере: после пандемии и экономических потрясений часть работников стала меньше ориентироваться на стабильность «любой ценой». На первый план выходят гибкость, удаленный формат, адекватная нагрузка и понятная система мотивации, пояснил Смирнов. Если работодатель не готов пересматривать условия, сотрудник чаще решается на разрыв, предупредил эксперт.

По его словам, третья причина — иллюзия доступности рынка труда: в период дефицита кадров многие привыкли к тому, что предложения появляются быстро. Это создало ощущение, что найти новую работу можно «в любой момент», сказал эксперт. Однако в 2026 году рынок постепенно охлаждается: число вакансий в ряде отраслей сокращается, конкуренция растет, и период поиска может оказаться длиннее, чем ожидалось, добавил Смирнов.

«Есть и финансовый аспект. Часть работников делает выбор в пользу паузы, если у них есть подушка безопасности или поддержка семьи. Другие рассчитывают на фриланс или временные проекты. Но при отсутствии накоплений увольнение без оффера повышает риски — от снижения дохода до ухудшения переговорной позиции при трудоустройстве», — констатировал Смирнов.

По его словам, работодатели, в свою очередь, все чаще анализируют причины ухода и усиливают нематериальную мотивацию: предлагают гибкий график, программы поддержки, обучение. Конкуренция за квалифицированные кадры сохраняется, но сотрудники стали требовательнее к условиям.

