Американского посла в Париже отстранили от контактов с правительством Франции

Париж запретил послу США Кушнеру встречаться с французскими министрами
Антон Денисов/РИА Новости

Французские власти запретили послу Соединенных Штатов в Париже Чарльзу Кушнеру проводить встречи с правительством страны. Об этом, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает Reuters.

Такое решение было принято после того, как американский дипломат не явился в министерство иностранных дел Франции. По словам собеседников агентства, Париж не позволит использовать происшедшую в стране трагедию, которая касается исключительно французской общенациональной дискуссии, в корыстных целях.

22 февраля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что вызовет Кушнера из-за высказываний, сделанных им в связи с гибелью французского крайне правого активиста.

Посольство США во Франции в пятницу, 20 февраля, опубликовало сообщение контртеррористического бюро американского Госдепа. В нем утверждалось, что сообщения о том, что 23-летний студент Квентин Деранк «был убит боевиками левого толка».

Французские СМИ пишут, что Деранк скончался спустя два дня после того, как получил тяжелые травмы головы в драке в Лионе 12 февраля. Его смерть вызвала критику со стороны американского руководства.

Ранее США и Бельгия устроили дипломатический скандал по поводу обрезания.
 
