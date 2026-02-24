Размер шрифта
Зеленский заявил о «начале конца» конфликта с Россией

Зеленский заявил о «начале конца» конфликта на Украине
Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта, однако прекращение огня без четких гарантий безопасности несет большие риски. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times. По его словам, Киеву нужно не временное перемирие, а окончательное завершение боевых действий.

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в прекращении огня «вчера, сегодня и завтра», но пауза без надежных договоренностей может создать новые угрозы. Он отверг утверждения о том, что Киев способен использовать возможное перемирие для перегруппировки сил.

Президент также призвал Европейский союз определить конкретную дату вступления Украины в объединение. По его мнению, это должно произойти в 2027 году. Зеленский отметил, что добивается четкого решения, чтобы вопрос членства не оказался заморожен на десятилетия.

Глава государства выразил мнение, что Россия «играет в игры» и несерьезно относится к завершению конфликта. Он добавил, что давление со стороны президента США Дональда Трампа на Киев с целью добиться уступок ради мира заметно сильнее, чем давление на Москву, однако выразил надежду на изменение позиции Вашингтона.

Ранее в Раде отказались отдавать территории ради завершения конфликта с Россией.
 
