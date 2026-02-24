Размер шрифта
США объявили об отправке военных в Гренландию

США объявили о военных учениях в Гренландии и на Аляске
US Navy via AP

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) совместно с Северным командованием ВС США приступает к проведению серии учений на территории Аляски и Гренландии. Об этом пишет ТАСС.

«NORAD и Северное командование ВС США проведут совместные полевые учения ARCTIC EDGE 2026 (AE26) в различных районах от Аляски до Гренландии», — передает командование.

В маневрах, которые продлятся до 13 марта, задействованы военные контингенты Канады и Дании, а также личный состав национальной гвардии Аляски. К участию в тренировках привлечены и межведомственные структуры, включая Береговую охрану и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Главными целями арктических маневров названы повышение оперативной готовности, демонстрация военных возможностей и отработка взаимодействия между союзниками Вашингтона в стратегически важном регионе. В рамках учений запланированы задачи по отражению ударов крылатых ракет и нейтрализации угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов. Отдельное внимание уделят суровым условиям Арктики: военнослужащие усовершенствуют навыки экстремального выживания и тактического перемещения в полярной местности.

На днях Трамп заявил, что США направят госпитальное судно к берегам Гренландии. По его словам, о жителях острова «никто не думает», и США намерены позаботиться о многих больных людях.

Ранее премьер Дании неожиданно высказалась о «российской угрозе» для Гренландии.
 
