«Я жил два года в бункере». Зеленский рассказал о жизни в убежище после начала СВО

Зеленский заявил, что первые два года СВО жил в бункере в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP рассказал, что два года после начала СВО жил в подземном бункере в Киеве. В беседе с агентством он также отверг проведение выборов в военное время, заявил о неготовности западных союзников направлять свои войска и подчеркнул, что Украина «точно не проигрывает».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые два года после начала СВО прожил в бункере в тщательно охраняемом президентском квартале Киева. Об этом пишет Agence France Presse (AFP).

«Я жил два года в бункере. Я два года жил там и работал тут. Ночью спускался в бункер», - сказал Зеленский.

Сейчас, по словам украинского лидера, в подземелье он более не обитает, но периодически возвращается туда при воздушной тревоге. Зеленский заявил, что «на днях» он планирует показать свое убежище журналистам и организовать там встречу с прессой. В публикации утверждается, что Россия «вынашивает планы покушения на него» и «большая часть его повседневной жизни, особенно передвижения, держится в строжайшем секрете».

О каком бункере идет речь

Зеленский беседовал с корреспондентом AFP в президентском дворце в Киеве, отметив, что его убежище расположено поблизости.

В беседе с aif.ru политолог Василий Вакаров заявил, что, по его данным, один из подземных бункеров Владимира Зеленского находится в Киеве под зданием Кабинета министров. Строительство подземных сооружений на улице Грушевского началось в 1930-х годах, его вели работники завода «Арсенал», которые построили подземные переходы между находящимися здесь зданиями. В результате были созданы подвальные помещения нескольких уровней, в некоторых из них можно не только периодически находиться, но и жить.

«Получился целый подземный город. Время поменялось, но, по сути, все эти подземные переходы и бункер остались на месте», — рассказал Вакаров, добавив, что лично бывал там.

По его словам, бункер в Киеве хорошо защищен и, вероятно, сможет выдержать даже удар ядерного оружия.

Другие заявления

В том же интервью AFP Зеленский заявил, что западные союзники не хотят предоставлять свои войска Украине.

«На первой линии никто не хочет стоять. Украинцы хотели бы, чтобы на первой линии с нами стояли партнеры. Например, поляки не подтверждали свою готовность», — сказал он.

По его словам, союзники Украины также отказываются размещать свои войска у границ с Белоруссией.

Зеленский выразил недовольство недавними обвинениями со стороны бывшего главкома и посла в Великобритании Валерия Залужного. В интервью американскому агентству Associated Press экс-главком ВСУ заявил, что украинское контрнаступление летом 2023 года было провалено из-за политики президента страны. Журналист AFP поинтересовался, можно ли считать такие высказывания Залужного началом его избирательной кампании.

«Наверное у нас у всех одинаковая была эмоция — не рано ли все это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович [Залужный] очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет», — сказал Зеленский.

Предположения о том, что в военном смысле Украина сейчас находится на грани поражения, Зеленский отверг.

«Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы ее точно не проигрываем, точно. Вопрос в том, победим ли мы. Вот в чем вопрос, но это очень дорогостоящий вопрос», — сказал он.

Он также рассказал о дипломатическом давлении в отношении Донбасса. По его словам, « и американцы, и русские говорят: если хотите, чтобы война закончилась завтра, уходите с Донбасса» .

Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский отметил, что после прекращения огня хотел бы размещения европейских войск на Украине. По мнению украинского лидера, они «должны находиться вблизи линии фронта», чтобы «партнеры были с нами на передовой».

Призывы к проведению выборов в военное время он вновь отверг, заявив, что таким образом «россияне просто хотят его сместить». «Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся их разрушительных последствий», — заявил Зеленский.