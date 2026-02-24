Россиянам рассказали о новых правилах назначения единого пособия на ребенка

В 2026 году в России изменятся отдельные условия для назначения так называемого единого пособия (выплачивается в связи с рождением и воспитанием ребенка). Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, выплата носит адресный характер и предоставляется после комплексной оценки нуждаемости семьи.

«Одно из ключевых нововведений касается учета доходов. С 2026 года при расчете права на единое пособие не будут учитываться ряд других выплат, которые получает человек, то есть другие выплаты не будут уменьшать сумму единого пособия. В том числе при расчете единого пособия не будут принимать во внимание единовременные материальные выплаты от работодателя при рождении или усыновлении ребенка. Кроме того, из дохода исключат ежемесячную финансовую помощь жителям Курской области, лишившимся жилья и имущества в результате действий украинских вооруженных формирований. Это должно расширить круг семей, которые смогут претендовать на поддержку», — отметил Балынин.

Он добавил, что одновременно ужесточаются требования к минимальному доходу трудоспособных членов семьи для получения единого пособия. В 2025 году для назначения пособия необходимо было подтвердить доход не ниже четырех МРОТ за расчетный период — 89 760 рублей при МРОТ 22 440 рублей, подчеркнул экономист. С 1 января 2026 года планка вырастет до восьми МРОТ, сказал эксперт.

В расчет 8 МРОТ идут зарплата, пенсия, стипендия, поступления от самозанятости или ИП. Алименты или проценты от вкладов входят в общий доход при оценке нуждаемости, но не учитываются при проверке соблюдения правила 8 МРОТ. Доход не ниже 8 МРОТ нужен, чтобы повысить адресность социальной поддержки, уточнил Балынин: увеличение минимального дохода помогает исключить случаи, когда единое пособие получают семьи с формально низким доходом, но без реальной нуждаемости. При установленном МРОТ в 27 093 рубля минимальный необходимый доход за расчетный период составит 216 744 рубля, отметил Балынин. При этом требование может не применяться или снижаться при наличии уважительных причин отсутствия заработка, добавил экономист.

По словам эксперта, с марта 2026 года меняется и порядок учета алиментов при оценке нуждаемости. Сейчас, если заявитель находится в разводе и отсутствует судебное решение или приказ о взыскании алиментов, в доход семьи включается условная сумма, рассчитанная как доля от МРОТ в зависимости от числа детей: одна четвертая — на одного ребенка, одна треть — на двоих, половина — на троих и более, сказал Балынин. При МРОТ 27 093 рубля минимально учитываемая сумма на одного ребенка составляет 6773,25 рубля, уточнил эксперт.

«Важно, что при наличии судебного решения или судебного приказа порядок учета алиментов остается прежним — засчитываются фактически перечисляемые суммы», — уточнил Балынин.

