Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

В Венгрии назвали дату возможного банкротства Украины

Mandiner: без финансовой помощи ЕС Украина к апрелю может полностью обанкротится
Omar Havana/AP

Ухудшившиеся отношения между Будапештом и Киевом лишают Украину финансовой помощи Евросоюза, из-за чего уже к апрелю Вооруженные силы страны могут прекратить функционировать. Об этом сообщает венгерский портал Mandiner.

В материале говорится, что отношения между странами особенно обострились после прекращения транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Из-за этого Венгрия не позволяет Украине получить никакой поддержки от ЕС. Поэтому получение Киевом денег, необходимых для простого выживания страны, находится под большим вопросом.

Автор публикации подчеркивает, что если деньги не поступят к апрелю, то истощенная Украина попадет в крайне тяжелое положение. Она будет неспособна финансировать свою армию, а национальная экономика неизбежно рухнет.

В феврале немецкое издание Bild сообщило, что Европе в 2025 году удалось полностью компенсировать сокращение американской помощи Украине. Исследование Кильского института мировой экономики показало, что поддержка Украины со стороны США сократилась на 99%. При этом в 2025 году европейцы выделили Киеву около €29 млрд военной помощи, тогда как в 2022-2024 годах эта сумма составляла €17-18 млрд.

Ранее стало известно, сколько средств ЕС выделил на гуманитарную помощь Украине.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!