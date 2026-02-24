Кроноцкий заповедник проиграл суд по делу о капремонте катера на Камчатке

Камчатский арбитраж вынес решение не в пользу Кроноцкого заповедника, обязав учреждение выплатить подрядчику свыше 12,9 млн рублей. Общая сумма взыскания включает задолженность за работы и компенсацию судебных издержек, пишет РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе суда, в удовлетворении исковых требований ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» было отказано полностью. С учреждения взыскано в пользу индивидуального предпринимателя К. 12,5 млн рублей основного долга и 350 тыс. рублей в счет возмещения расходов на государственную пошлину.

Предметом судебного спора стал капитальный ремонт катера «Анисифор Крупенин». Контракт на сумму 28,6 млн рублей между заповедником и предпринимателем был заключен в мае 2023 года. Заказчиком была принята и оплачена часть работ на 18,3 млн рублей, после чего в приемке оставшегося объема было отказано. При этом заповедник требовал от подрядчика самостоятельно спустить судно на воду и выплатить неустойку за нарушение сроков.

В ответ предприниматель подал встречный иск, утверждая, что все обязательства выполнены в полном объеме, а платежи прекратились после претензий со стороны Счетной палаты. Проверка контролирующего ведомства выявила возможное завышение стоимости ремонта на 40% от рыночной цены. Несмотря на предложение заказчика скорректировать цену контракта, подрядчик на это не согласился.

В рамках процесса была назначена судебная экспертиза. Ее заключение показало, что реальная стоимость выполненных работ составила 30,9 млн рублей, а неоплаченный остаток — 12,5 млн рублей. Также в ходе разбирательства выяснилось, что изначальное техническое задание и документация были неполными: сметная документация отсутствовала, а цена контракта не имела должного обоснования. При этом заповедник своевременно подписывал промежуточные акты выполненных работ без замечаний.

Суд признал требование о спуске катера на воду неправомерным, поскольку данная обязанность не была прописана в условиях контракта. Установлено, что судно до сих пор находится на хранении у субподрядчика по причине бездействия самого заказчика. Во взыскании неустойки также было отказано: суд установил вину заповедника, который несвоевременно предоставлял необходимую документацию, не согласовал цветовое решение и дал гарантии об отказе от применения финансовых санкций. Кроме того, стороны подписали дополнительное соглашение о продлении сроков работ без условий о штрафах. Дополнительные работы, согласованные с представителями заповедника, суд обязал оплатить, признав их необходимыми и уложившимися в лимит 10% от первоначальной стоимости контракта.

Помимо основного долга, с ФГБУ взысканы 350 тыс. рублей в возмещение госпошлины предпринимателя и 720 тыс. рублей за проведение экспертизы. При этом учреждению вернули излишне уплаченную пошлину в 82 тысячи рублей.

