Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Сестра Ким Чен Ына получила повышение по службе

Сестру Ким Чен Ына повысили до главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи
Global Look Press

Ким Ё Чжон, сестра верховного лидера КНДР Ким Чен Ына, получила повышение в партийной иерархии в ходе текущего съезда Трудовой партии Кореи. Она переведена с должности заместителя заведующего на пост главы одного из отделов Центрального комитета партии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кадровые решения были объявлены по итогам первого пленарного заседания ЦК партии девятого созыва. В опубликованном ЦТАК списке Ким Ё Чжон значится среди семнадцати руководителей отделов обновленного состава Центрального комитета.

«Заведующие отделами ЦК партии Ким Чэ Рён, Ли Иль Хван, Чон Гён Тхэк... Ким Ё Чжон», — перечисляет агентство.

Пленарное заседание, на котором были утверждены эти кадровые изменения, состоялось в понедельник в рамках продолжающегося партийного съезда. Форум, открывшийся 19 февраля, призван подвести итоги развития страны за период после предыдущего съезда 2021 года и сформулировать ключевые задачи на новую пятилетку.

Ранее Ким Чен Ын был переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!