Сестра Ким Чен Ына получила повышение по службе

Ким Ё Чжон, сестра верховного лидера КНДР Ким Чен Ына, получила повышение в партийной иерархии в ходе текущего съезда Трудовой партии Кореи. Она переведена с должности заместителя заведующего на пост главы одного из отделов Центрального комитета партии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кадровые решения были объявлены по итогам первого пленарного заседания ЦК партии девятого созыва. В опубликованном ЦТАК списке Ким Ё Чжон значится среди семнадцати руководителей отделов обновленного состава Центрального комитета.

«Заведующие отделами ЦК партии Ким Чэ Рён, Ли Иль Хван, Чон Гён Тхэк... Ким Ё Чжон», — перечисляет агентство.

Пленарное заседание, на котором были утверждены эти кадровые изменения, состоялось в понедельник в рамках продолжающегося партийного съезда. Форум, открывшийся 19 февраля, призван подвести итоги развития страны за период после предыдущего съезда 2021 года и сформулировать ключевые задачи на новую пятилетку.

Ранее Ким Чен Ын был переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи.