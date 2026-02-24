Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В России за ночь уничтожили почти 80 украинских дронов

Минобороны России: средства ПВО ночью перехватили 79 украинских беспилотников
Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 79 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Украинские военные применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 23 февраля до 7:00 мск 24 февраля.

По данным ведомства, в Белгородской области ликвидировали больше всего целей — 21. В Краснодарском крае сбили 15 дронов, столько же уничтожили над акваторией Черного моря. Еще 11 летательных аппаратов уничтожили в Крыму, девять — над акваторией Азовского моря, пять — в Саратовской области. Единичные цели нейтрализовали в Курской и Ростовской областях, а также в Республике Адыгея.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, украинские БПЛА были ликвидированы в небе над двумя районами — Неклиновским и Каменским. К текущему моменту информация о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступала. Глава региона подчеркнул, что в Ростовской области продолжает действовать беспилотника опасность, и призвал жителей быть осторожными.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал мирный житель.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!