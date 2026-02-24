В России за ночь уничтожили почти 80 украинских дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 79 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Украинские военные применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 23 февраля до 7:00 мск 24 февраля.

По данным ведомства, в Белгородской области ликвидировали больше всего целей — 21. В Краснодарском крае сбили 15 дронов, столько же уничтожили над акваторией Черного моря. Еще 11 летательных аппаратов уничтожили в Крыму, девять — над акваторией Азовского моря, пять — в Саратовской области. Единичные цели нейтрализовали в Курской и Ростовской областях, а также в Республике Адыгея.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, украинские БПЛА были ликвидированы в небе над двумя районами — Неклиновским и Каменским. К текущему моменту информация о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступала. Глава региона подчеркнул, что в Ростовской области продолжает действовать беспилотника опасность, и призвал жителей быть осторожными.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал мирный житель.