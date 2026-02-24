Размер шрифта
Береговая охрана США начала расследование из-за свастики в туалете

Береговая охрана США расследует инцидент с нарисованной свастикой
Mike Blake/Reuters

Береговая охрана США инициировала собственное расследование из-за появления свастики в учебном центре. Нацистский символ был нарисован на стене мужского туалета в тренировочном лагере для новобранцев в Кейп-Мэй (штат Нью-Джерси), пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Любой, кто придерживается или продвигает идеологию ненависти или экстремизма, - уходите. Вам не место в Береговой охране США, мы отвергаем вас. Мы не позволим никому запятнать нас ненавистью», — заявил командующий Береговой охраной адмирал Кевин Ландей.

Это событие приобрело особый резонанс на фоне недавнего скандала внутри ведомства. В ноябре 2025 года в ряде внутренних документов Береговая охрана смягчила трактовку нацистской символики, перестав однозначно называть ее «символом ненависти» и используя более мягкую формулировку о «потенциально разжигающих рознь» знаках. После общественного резонанса и задержки с утверждением нового командующего, в декабре эти формулировки были пересмотрены. 19 декабря стало известно, что Береговая охрана США пересмотрела скандальные формулировки во внутренних документах, из-за которых в том числе тормозилась процедура утверждения Ландея в должности командующего ведомством.

В настоящее время по факту обнаружения свастики инициировано служебное расследование, целью которого является установление и наказание виновных.

Ранее пенсионеру дали срок за свастику на георгиевской ленте.
 
