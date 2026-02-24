СМИ сообщили о сделке Маска с Пентагоном об использовании ИИ Grok

Axios: Маск подписал соглашение с Пентагоном об использовании ИИ Grok

Корпорация xAI, основанная Илоном Маском, заключила контракт с министерством войны США. Согласно договоренностям, американские военные получат доступ к нейросети Grok для использования в секретных проектах, пишет Axios.

Как уточняют источники издания, принципиальным условием соглашения со стороны Пентагона стало разрешение на эксплуатацию искусственного интеллекта в рамках любых законных задач — от сбора разведданных и конструирования вооружений до планирования специальных операций.

До последнего времени эксклюзивным поставщиком ИИ-решений для критически важных систем оборонного комплекса выступала компания Anthropic с моделью Claude. Однако ее разработчик сохраняет этические ограничения, блокирующие применение технологии для тотальной цифровой слежки и создания летального автономного оружия.

Остается неясным, удастся ли xAI осуществить полномасштабное замещение решений Anthropic и какие временные рамки потребуются для подобного перехода.

Параллельно с этим Пентагон, как сообщается, проводит предварительные консультации с другими лидерами отрасли — OpenAI и Google — о потенциальном сотрудничестве в сфере оборонных технологий.

