В МИД РФ заявили, что Киев еще до начала СВО нарушал договор о дружбе

Захарова: Киев до СВО нарушал договор о выходе из единого государства с РФ
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев еще до начала спецоперации систематически нарушал договор о дружбе, регулировавший выход Украины из единого государства с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россию и Украину связывал более важный юридический документ, который систематически нарушала Украина до начала специальной военной операции – Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, подписанный 31 мая 1997 года и вступивший в силу 1 апреля 1999 года», — отметила Захарова.

По ее словам, договор характеризовал отношения Москвы и Киева как «дружественные, равноправные». Кроме того, РФ и Украина были обязаны способствовать процессу всеобщего разоружения, созданию и укреплению системы коллективной безопасности в Европе. Также они не должны были заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны, и не допускать, «чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой стороны».

Новость дополняется.
 
