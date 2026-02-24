Размер шрифта
В двух районах Ростовской области сбили украинские беспилотники

Слюсарь: дроны уничтожены в Каменском и Неклиновском районах Ростовской области
Министерство обороны РФ

В ходе отражения ночной воздушной атаки в двух районах Ростовской области уничтожены беспилотники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Дроны были сбиты на территории Каменского и Неклиновского районов.

Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Слюсарь предупредил о сохранении беспилотной опасности. В связи с этим он призвал население области к осторожности.

23 февраля губернатор Ростовской области сообщил, что в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах были уничтожены украинские беспилотники.

21 февраля стало известно, что силы противовоздушной обороны отражали атаку в Каменске-Шахтинском и еще пяти районах Ростовской области.

Днем ранее регион также подвергся атаке беспилотников — тогда дроны были уничтожены в Миллеровском и Чертковском районах.

Ранее военный эксперт высказался об атаках ВСУ на южные регионы России.
 
