Врач предупредил, кому строго противопоказана баня в мороз

Контраст «жаркая баня — морозный воздух» многие воспринимают как способ закаливания и укрепления здоровья. Однако резкий перепад температур подходит далеко не всем и может представлять серьезную нагрузку для организма. О возможных рисках «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

«В условиях высокой температуры в бане сосуды активно расширяются, учащается сердцебиение, усиливается потоотделение. Организм таким образом пытается охладиться и перераспределяет кровь к коже. Артериальное давление при этом может снижаться, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает за счет увеличения частоты пульса», — рассказал Каландия.

По его словам, резкий выход на мороз запускает противоположную реакцию. Сосуды мгновенно сужаются, чтобы сохранить тепло, повышается артериальное давление, учащается дыхание. Такой резкий «скачок» из расширения в спазм может стать серьезным испытанием для сердца и сосудов. Именно в этот момент возрастает риск нарушений сердечного ритма, резких перепадов давления, головокружения и даже потери сознания.

Каландия подчеркнул, что особую опасность температурные контрасты представляют для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесенными инфарктами или инсультами, а также при нарушениях сердечного ритма. В группе риска также находятся пациенты с заболеваниями сосудов головного мозга, сахарным диабетом и выраженным атеросклерозом, при котором сосуды теряют способность быстро адаптироваться к смене температуры.

«Противопоказана практика резкого охлаждения после бани и при воспалительных заболеваниях, острых инфекциях, повышенной температуре тела. Дополнительную опасность представляет обезвоживание: интенсивное потоотделение в бане сгущает кровь, а выход на холод усиливает сосудистый спазм, что может повышать риск тромбообразования», — добавил врач.

Отдельного внимания, по его словам, требует сочетание бани и алкоголя. Алкоголь расширяет сосуды и маскирует ухудшение самочувствия, снижая контроль над реакциями организма. В сочетании с высокой температурой и последующим охлаждением это значительно увеличивает нагрузку на сердце и может привести к непредсказуемым последствиям.

При этом специалист отметил, что закаливание — это не разовое экстремальное воздействие, а постепенный и контролируемый процесс. Для здоровых людей допустимы мягкие температурные контрасты: охлаждение прохладным душем, отдых в предбаннике, а не резкий выход на сильный мороз сразу после парной.

«Таким образом, баня и мороз — сочетание, которое может быть опасным при наличии хронических заболеваний и отсутствии подготовки. Прежде чем практиковать резкие температурные перепады, важно объективно оценить состояние своего здоровья и при необходимости проконсультироваться с врачом», — резюмировал Каландия.

