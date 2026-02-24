Мирошник: ВСУ атаковали пять российских школ на фоне переговоров в Женеве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю атаковали минимум пять российских учебных заведений. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Атака по школе в Брянской области — это уже как минимум пятое покушение за неделю на российские образовательные учреждения», — сказал он.

По словам дипломата, ударами по гражданским объектам Киев пытается «будоражить общественное сознание россиян и создавать негативный фон восприятия переговоров в Женеве».

Мирошник отметил, что Запад не обращает внимания на провокации Украины, которая демонстрирует, что не намерена соблюдать договоренности. При этом Киеву важно, чтобы не он срывал переговоры, а Москва, добавил посол.

23 февраля ВСУ с помощью дронов сбросили взрывчатку на школу в селе Новая Погощь Суземского района Брянской области.

Незадолго до этого в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области украинский дрон ударил по зданию школы.

20 февраля украинские войска при помощи БПЛА атаковали школу в Энергодаре. В момент инцидента в учебном заведении находились около 600 детей и 100 сотрудников. Как уточнил мэр города Максим Пухов, дрон врезался в дерево, после чего произошла его детонация. В результате были повреждены остекление и фасад здания.

Ранее беспилотник повредил здание школы в Обнинске Калужской области.