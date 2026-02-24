В Москве взорвалась машина ДПС. Что об этом известно

Ночью 24 февраля на площади у Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв рядом со служебным автомобилем ДПС. Погиб сотрудник Госавтоинспекции, еще двое были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ночью 24 февраля на площади у Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв рядом со служебным автомобилем ДПС. По данным МВД, один сотрудник Госавтоинспекции погиб, еще двое получили ранения и были доставлены в больницу. На место происшествия прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев.

В пресс-службе МВД заявили, что инцидент произошел около 00:05. По версии ведомства, к сотрудникам Госавтоинспекции, находившимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла «детонация неизвестного устройства».

Следственный комитет сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», а также по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — «Незаконный оборот взрывных устройств».

Изначально сообщалось, что подозреваемому удалось скрыться, однако при дальнейшем изучении записей камер видеонаблюдения и осмотре места происшествия следователи пришли к выводу, что злоумышленник скончался на месте взрыва.

Кто был у машины перед взрывом

Первые сообщения о взрыве появились вскоре после полуночи. Очевидцы писали о громком хлопке на площади у вокзала.

По предварительным данным, мужчина был одет в черную одежду и носил короткую стрижку. Сообщалось, что он вел видеосъемку происходящего непосредственно перед детонацией.

Личность погибшего полицейского официально не раскрывалась. По данным 112, у него остались двое несовершеннолетних детей.

«У погибшего старшего лейтенанта остались двое несовершеннолетних детей. Двое других пострадавших госпитализированы с различными травмами. У одного из них ушиб головного мозга, а у второго ожог лица и контузия. Медики оказывают им помощь», — сказано в сообщении.

Источник «Известий» сообщил, что число погибших выросло до двух — скончался один из госпитализированных сотрудников.

Район происшествия оцеплен, движение вблизи вокзала частично ограничили. На место прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По данным экстренных служб, взрыв произошел непосредственно рядом с автомобилем. В служебной машине выбиты стекла, повреждены кузов и элементы салона. «Известия» сообщают, что взрывотехники направили к месту происшествия робот-сапер для проверки еще одного автомобиля ДПС, припаркованного рядом со взорвавшейся машиной. По данным издания, второй автомобиль не пострадал.