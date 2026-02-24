Размер шрифта
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Гидрометцентр: в Москве 24 февраля ожидается снегопад и гололедица
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Облачная погода, снегопад и гололедица прогнозируются во вторник в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По его данным, днем температура воздуха в столице составит −4…−2°C. В ночь на среду возможно понижение до −4°C.

Ожидается восточный ветер скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет находиться на уровне около 744 мм ртутного столба.

В Московской области во вторник столбики термометров покажут −6…−1°C. Также прогнозируются снег и гололедица. В ночные часы температура может опуститься до минус −4°C.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что обычно снег в Москве и Подмосковье тает 15-20 апреля, однако можно ожидать, что в 2026 году это произойдет позже. По словам эксперта, при теплой весне даже рекордные сугробы растают в положенные сроки. Если же будет холодно, то снег в не растает до мая, предупредил он.

Ранее климатолог объяснил, что спровоцировало рекордно снежную зиму в России.
 
