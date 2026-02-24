Во Франции раскритиковали Макрона за новые шаги против России

Поддержка президентом Франции Эммануэлем Макроном 20-го пакета антироссийских санкций и выделения Украине кредита на €90 млрд показывает, что французский лидер действует против интересов своего народа. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В своем посте политик назвал «нелепыми» обещания Макрона о планах ЕС выделить Украине кредит на €90 млрд и «усилить давление на Россию с помощью введения 20-го пакета санкций».

«Макрон совершенно не в себе. <…> По этим вопросам Макрон делает вид, что верит в отсутствие венгерского вето, хотя на самом деле все заблокировано. По крайней мере, в этих двух вопросах Макрон действует против французских интересов», — написал Филиппо.

В посте политик подчеркнул, что Макрону необходимо покинуть свой пост, а выход Франции из Евросоюза приведет к миру.

До этого Филиппо отметил, что вето Венгрии на выделение кредита Украине может спасти «тысячи жизней» и помешать ЕС «искусственно разжигать конфликт на Украине».

23 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложил вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета антироссийских санкций и о выделении €90 млрд Украине.

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли утвердить план финансирования Украины на €90 млрд из-за вето Венгрии. Также Каллас заявила, что главы МИД стран — членов ЕС не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России.

При этом 23 февраля Европейский союз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года.

Ранее во Франции выступили за отказ от членства в Евросоюзе.