Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
 (обновлено  )
Политика

Во Франции раскритиковали Макрона за новые шаги против России

Политик Филиппо: Макрон совершенно безумен
Vincent Isore/Global Look Press

Поддержка президентом Франции Эммануэлем Макроном 20-го пакета антироссийских санкций и выделения Украине кредита на €90 млрд показывает, что французский лидер действует против интересов своего народа. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В своем посте политик назвал «нелепыми» обещания Макрона о планах ЕС выделить Украине кредит на €90 млрд и «усилить давление на Россию с помощью введения 20-го пакета санкций».

«Макрон совершенно не в себе. <…> По этим вопросам Макрон делает вид, что верит в отсутствие венгерского вето, хотя на самом деле все заблокировано. По крайней мере, в этих двух вопросах Макрон действует против французских интересов», — написал Филиппо.

В посте политик подчеркнул, что Макрону необходимо покинуть свой пост, а выход Франции из Евросоюза приведет к миру.

До этого Филиппо отметил, что вето Венгрии на выделение кредита Украине может спасти «тысячи жизней» и помешать ЕС «искусственно разжигать конфликт на Украине».

23 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложил вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета антироссийских санкций и о выделении €90 млрд Украине.

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли утвердить план финансирования Украины на €90 млрд из-за вето Венгрии. Также Каллас заявила, что главы МИД стран — членов ЕС не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России.

При этом 23 февраля Европейский союз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года.

Ранее во Франции выступили за отказ от членства в Евросоюзе.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!