В США распродают памятные монеты с изображением Зеленского

РИА Новости: в Вашингтоне началась распродажа монет с изображением Зеленского
Petros Karadjias/Reuters

В Вашингтоне распродают памятные монеты с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, масштабная распродажа серии, посвященной Украине, стартовала в магазине сувенирной продукции с патентом от правительства США. В частности, рождественская серия монет о единстве Украины и США подешевела с $50 до $5,95.

Монета «Украинское контрнаступление» упала в цене с $175 до $24,95. Также все желающие могут купить рождественское елочное украшение 2022 года с поздравлением «С Рождеством» от экс-президента США Джо Байдена и бывшей первой леди Джилл Байден, Зеленского и первой леди Украины Елены Зеленской.

До этого Зеленский в интервью Financial Times заявил, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта, однако прекращение огня без четких гарантий безопасности несет большие риски. По его словам, Киеву нужно не временное перемирие, а окончательное завершение боевых действий.

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в прекращении огня «вчера, сегодня и завтра», но пауза без надежных договоренностей может создать новые угрозы. Он отверг утверждения о том, что Киев способен использовать возможное перемирие для перегруппировки сил.

Ранее в Раде отказались отдавать территории ради завершения конфликта с Россией.
 
