В Индии потерпел крушение медицинский самолет

На востоке Индии упал выполнявший медицинский рейс самолет
В индийском штате Джаркханд потерпел крушение медицинский самолет, на борту которого находились семь человек. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Индии. Воздушное судно выполняло санитарный рейс из города Ранчи в Нью-Дели.

По данным ведомства, самолет Beechcraft C90 авиакомпании Redbird Airways вылетел в столицу, однако примерно через 23 минуты после взлета связь с экипажем прервалась, а борт исчез с радаров. Позже стало известно, что он упал в труднодоступной лесистой местности.

Спасательные службы направлены к месту крушения, однако сложный рельеф затрудняет проведение операции. Власти начали расследование причин авиакатастрофы.

Как уточнили в авиационном регуляторе, самолет перевозил в Нью-Дели 41-летнего мужчину, получившего ожоги более 60% поверхности тела в результате несчастного случая.

Ранее в Анкаре разбился самолет с главой генштаба Ливии.
 
