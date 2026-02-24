Режим «Ковер» введен в российском регионе на фоне атаки дронов

Режим «Ковер» введен в Самарской области на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«На территории Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА введен режим «Ковер», — написал чиновник.

В «Росавиации» сообщили, что в настоящее время в аэропорту Самары (Курумоч) введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в двух районах Ростовской области сбили украинские беспилотники.