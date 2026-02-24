Психолог объяснила, как вычислить нарцисса и почему отношения с ним опасны для психики

Нарцисс в психологии — это не просто человек с завышенной самооценкой. Многие привыкли думать, что это значит «самовлюбленный», но на самом деле речь идет о глубокой психологической дисфункции, рассказала «Газете.Ru» психолог Людмила Борзило.

«Ядром такого поведения является нарциссическая травма — нарушение формирования целостного «Я» еще в детстве. Клинический термин «нарциссическое расстройство личности» (НРЛ) описывает именно эти сложности, и на первых этапах отношений распознать нарцисса удается далеко не всем», — объяснила она.

Исследования подтверждают, что нарциссизм не ограничен полом или возрастом: мужчины демонстрируют более высокие показатели нарциссизма в среднем, но женский нарциссизм также встречается и проявляется по-своему.

«Главная особенность нарцисса — противоречие между внешним образом и внутренней реальностью. Снаружи он выглядит уверенным, успешным, стильным и харизматичным, активно демонстрирует свои достижения. Начало отношений часто сопровождается «любовной бомбардировкой»: комплименты, подарки, внимание и заявления о глубокой связи. Развита когнитивная эмпатия, позволяющая считывать эмоции партнера и управлять ими, тогда как эмоциональная и сострадательная эмпатия полностью отсутствуют. Цель такого поведения ясна: привлекать внимание, очаровывать и поддерживать собственное чувство значимости», — рассказала психолог.

Внутри нарцисс крайне уязвим. Его самооценка хрупкая и нестабильная, полностью зависит от внешней оценки. Любая критика может вызвать нарциссическую ярость — вспышку гнева, часто несоразмерную ситуации. На этапе отношений, называемом «девальвацией», партнер сталкивается с критикой, пренебрежением, пассивной агрессией и обесцениванием. Нарцисс использует близкого человека как источник стабилизации самооценки, а контроль помогает ему избегать внутреннего стыда.

Опасность таких отношений заключается в систематическом подрыве психического здоровья партнера. Цикл «идеализация — девальвация» создает эмоциональную зависимость.

«Сначала партнера возносят на пьедестал, создавая ощущение уникальности, — отмечает Борзило. — Затем похвалы сменяются холодностью, игнорированием или вспышками ярости. Человек живет в надежде вернуть «хорошую» фазу, что делает его податливым и управляемым».

Возникает созависимость. Потребности партнера игнорируются, а он сам становится средством для поддержания нарциссической самооценки. Постоянное обесценивание приводит к тревоге, депрессии, чувству собственной незначимости. Человек начинает верить, что заслуживает такого обращения.

Специалисты рекомендуют сначала распознать модель поведения нарцисса и принимать ее как систему, а не отдельные ссоры. Важно установить личные границы и четко определить, что неприемлемо. Психолог Борзило подчеркивает: «Будьте готовы, что нарцисс воспримет это как оскорбление и может атаковать». Часто самым эффективным решением становится разрыв контакта, чтобы не давать возможности для манипуляций.

Не менее важна профессиональная поддержка. Психолог помогает проработать травму, восстановить самооценку и понять, почему человек оказался в таких отношениях. Борзило отмечает: нарциссические черты существуют в спектре. Не каждый самовлюбленный человек опасен. Главное — обращать внимание на устойчивые и разрушительные модели поведения, а не только на диагноз.

Внимание к таким паттернам позволяет сохранить психическое здоровье, избежать зависимости и обрести ресурсы для выстраивания здоровых отношений в будущем.

