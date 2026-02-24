Канада вызвала руководство OpenAI для дачи объяснений после стрельбы в школе

Правительство Канады вызвало руководство американской компании OpenAI в Оттаву для дачи объяснений после инцидента в провинции Британская Колумбия, где 18-летняя Джесси Ван Рутселаар устроила стрельбу в школе. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, OpenAI заблокировала аккаунт Рутселаар еще в июне 2025 года за нарушение правил, связанных с пропагандой насилия. Однако компания не уведомила об этом правоохранительные органы Канады.

Министр по вопросам искусственного интеллекта Эван Соломон заявил, что цель встречи с руководством OpenAI — получить разъяснения относительно протоколов безопасности компании и понять, почему активность Рутселаар не была квалифицирована как реальная угроза.

До этого в OpenAI сообщали, что допускали возможность обращения в полицию, однако сочли, что ситуация не соответствует критериям «неминуемого и реального риска причинения серьезного физического вреда окружающим».

11 февраля в старшей школе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба, в результате которой 27 человек получили ранения и еще девять человек спасти не удалось. Выяснилось, что вооруженное нападение совершил 18-летний трансгендер («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) Джесси Стрэнг (фамилия семьи — Ван Рутселаар), который мог иметь проблемы с психикой. В полиции заявили, что Стрэнг перестал посещать школу четыре года назад, а перед атакой на учебное заведение он расправился со своей матерью и братом. После нападения на школу подросток покончил с собой.

Ранее OpenAI обвинили в подстрекательстве к суициду через чат-бот ChatGPT.