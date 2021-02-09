Роскосмос обнаружил признаки убыточности SpaceX
Антон Демидов
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Институт Роскосмоса нашел признаки убыточности деятельности американской компании SpaceX. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор Организации «Агат» (головной экономический научно-исследовательский институт Роскосмоса) Никита Казинский.
Он рассказал, что снижение пусковой активности SpaceX может свидетельствовать о ее убыточности. По его словам, достоверно говорить об этом нельзя, так отсутствует доступ к бухгалтерской отчетности этой компании, которая нужна для анализа. Кроме того, как указал Казинский, анализ финансового состояния организации затрудняет и то, что у SpaceX может не быть единой нормы прибыли на один пуск.
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