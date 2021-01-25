В «Роскосмосе» отреагировали на сообщения об отстранении от лунной программы

В «Роскосмосе» рассказали, что представители госкорпорации в июне 2020 года по приглашению американской стороны участвовали в онлайн-брифинге NASA по лунной программе, сообщили РБК в пресс-службе российской корпорации.

В компании также добавили, что в организованном NASA многостороннем онлайн-брифинге с участием руководителей международных космических агентств в том числе обсуждался проект по созданию лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway. Однако все материалы встречи носили открытый характер.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что Россию отстранили от обсуждения окололунной станции: исключили из рассылки писем и лишили доступа к материалам.