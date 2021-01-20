Работа системы получения кислорода на МКС восстановлена

Система получения кислорода «Электрон-ВМ» на Международной космической станции (МКС), которая ранее отключилась, вновь заработала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Роскосмоса.

Отмечается, что система была выключена и включена согласно плану работ. Сейчас оборудование работает штатно.

Ранее в среду, 20 января, космонавт Сергей Рыжиков рассказал Центральному управлению полетами, что на МКС произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2. В дальнейшем вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ».

Системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в модуле «Звезда», где также располагается источник утечки воздуха на МКС. О ней стало известно в августе, с этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением.