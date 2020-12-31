Космонавты на МКС не получат подарки к Новому году

Российские космонавты, которые находятся на Международной космической станции, не смогут получить подарки от родных к Новому году. Об этом сообщает РИА «Новости».

В службе психологической поддержки экипажа отметили, что это связано с переносом запуска грузового корабля «Прогресс МС-16».

Там также добавили, что новогодние подарки от своих близких космонавты получат сразу после запуска в феврале.

«Все, что мы готовили с транспортником, который должен был уйти в декабре, оно придет в феврале. Подарки, рисунки, сюрпризы от семей они получат в феврале, к сожалению. Мы эти грузы с транспортника не снимали», — уточнили в службе.

При этом иностранные коллеги российского экипажа смогут получить презенты, поскольку космонавты взяли с собой сувениры.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Космические события года: лунный грунт, жизнь на Венере и возвращение США

— Достижения 2020 года в космической, атомной отраслях и технологической отраслях

— Космонавт рассказал, как встретит Новый год на МКС