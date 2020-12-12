На Украине отключен от сети энергоблок №1 Ровенской АЭС в результате срабатывания защиты по факту отключения турбин блока. Об этом сообщается на сайте Энергоатома.

Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации выявлено не было.

В пресс-службе предприятия также уточнили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории «не изменялось и находится в пределах действующих норм».

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