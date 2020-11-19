Ученые определили лучшую диету для сжигания жира

Специалисты из Университета Альберты выяснили, что лучшей диетой для сжигания жира является питание с высоким содержанием белка. Об этом пишет The American Journal of Clinical Nutrition.

Ученые изучили показатели 43 добровольцев, проверяя их обмен веществ при разных типах питания. Первая группа получала суточную норму калорий через коктейли с высоким содержанием белка, а вторая — через обычные продукты.

Выяснилось, что участники из первой группы сжигали больше килокалорий. Авторы исследования объясняют это тем, что белок ускоряет метаболизм.

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