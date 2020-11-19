Ученые нашли способ снизить риск заражения коронавирусом на 70%
Максимс Краюшкинс
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Учёные выяснили, что проветривание помещение снижает риск заражения коронавирусом на 70%. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что плохая вентиляция повышает риск заражения.
Ученые рекомендуют проветривать дом, если кто-то болен COVID-19, а также после гостей.
Отмечается, что свежий воздух должен поступать с улицы. Обычная рециркуляция воздуха приведёт лишь к распространению вируса.
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