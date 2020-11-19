Ученые нашли способ снизить риск заражения коронавирусом на 70%

Учёные выяснили, что проветривание помещение снижает риск заражения коронавирусом на 70%. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что плохая вентиляция повышает риск заражения.

Ученые рекомендуют проветривать дом, если кто-то болен COVID-19, а также после гостей.

Отмечается, что свежий воздух должен поступать с улицы. Обычная рециркуляция воздуха приведёт лишь к распространению вируса.

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