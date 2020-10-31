Россия отправит в космос в 2021 году два спутника «Блиц-М» взамен потерянного

Россия в 2021 году отправит в космос два стеклянных спутника-шара «Блиц-М» на замену потерянному. Об этом заявил генеральный директор Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (входит в госкорпорацию »Роскосмос») Юрий Рой, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сферический спутник «Блиц-М» должен применяться в качестве цели для калибровки наземных лазерных и радиотехнических станций, наблюдающих за космическими объектами, помощи в установлении параметров вращения планеты и уточнения гравитационного поля Земли.

«Будем другой («Блиц-М») запускать в 2021 году. Две штуки», — уточнил Рой.

Он добавил, что контракт на запуск спутников находится в стадии оформления. Их рассчитывают запустить на разные орбиты, но выше 1500 км над Землей.

Спутник «Блиц» был запущен на орбиту в сентябре 2009 года. В январе 2013 года он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С.

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