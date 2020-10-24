Голые землекопы воруют друг у друга детей и обращают в рабство, выяснили биологи из Вашингтонского университета. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Zoology.

Голые землекопы живут колониями, королевы в которых приносят до 30 потомков за один помет. Долгое время считалось, что колонии растут в основном в процессе межродственного скрещивания, но новые наблюдения показали, что это не так.

В 1990-х годах исследователи начали отслеживать изменения в нескольких колониях голых землекопов. Со временем 26 колоний расширили свою территорию, прокопав норы к другим колониям. Землекопов с захваченных территорий ученые больше не видели.

Однако около года спустя исследователи обнаружили в одной из колоний-захватчиков молодых землекопов из захваченной колонии. Тогда у ученых не было инструментов, чтобы доказать, что землекопы родом именно с занятой территории. Но современный анализ генетического материала показал, что они не состояли в родственных связях с представителями колонии-захватчика. Очевидно, во время битвы за территорию землекопы просто утащили к себе чужих малышей.

В колонии обычно 2-3 фертильных самца, остальные бесплодны. Украденные землекопы тоже оказались неспособны давать потомство, и использовались лишь в качестве рабочей силы.

Ученые ранее наблюдали похищение детенышей у землекопов в лабораторных условиях, но в естественной среде обнаружить это удалось впервые. Похожее поведение присуще муравьям-рабовладельцам (Formica sanguinea) — они похищают личинок и куколок других видов и воспитывают их как часть своей рабочей силы. Феномен, когда у разных видов животных под воздействием одинаковых факторов появляются схожие характеристики, называется сходящейся эволюцией.