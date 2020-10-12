ОАЭ проведут клинические исследования российской вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов одобрило проведение в стране III фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Российского фонда прямых инвестиций.

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет об одобрении Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ проведение в стране фазы III клинических исследований вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания пройдут при поддержке PureHealth, ведущего поставщика лабораторных услуг в ОАЭ, и под надзором департамента здравоохранения Абу-Даби и Министерства здравоохранения и профилактики страны.

В ОАЭ коронавирусом заразились 107 293, выздоровели 98 555, скончались 446 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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