В центре им. Чумакова рассказали о ходе клинических испытаний вакцины от COVID-19

Гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Айдара Ишмухаметова рассказала о ходе клинических испытаний вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она уточнила, что испытания вакцины ведутся в Новосибирске уже третий день.

Гендиректор центра подчеркнула, что испытания проходят успешно. По ее словам, нежелательные побочные эффекты у добровольцев не установлены, кроме болезненности в зоне инъекции.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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