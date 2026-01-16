С Ларисы Долиной могут взыскать расходы за вскрытие двери квартиры

Aif.ru: Лурье может взыскать с Долиной ущерб за вскрытие дверей в квартиру

С певицы Ларисы Долиной могут взыскать компенсацию, если судебным приставам придется вскрывать дверь в ее бывшей квартире. Об этом сообщил aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, покупательница жилья Полина Лурье вправе потребовать возмещения расходов, связанных с заменой замков или восстановлением двери. Эксперт отметил, что такие затраты возникают не по вине добросовестного приобретателя, поэтому они могут быть взысканы с прежней собственницы. При этом претензии к приставам и сотрудникам полиции невозможны, так как они действуют в рамках исполнения судебного решения.

Юрист уточнил, что Лурье может заранее согласовать с приставами способ вскрытия двери. Он выразил сомнение, что в квартире установлены простые замки старого образца. По мнению Соловьева, учитывая стоимость жилья, проданного за 112 млн рублей, там, вероятно, стоят металлические двери и сложные запорные механизмы. В случае если открыть их стандартным способом не удастся, двери могут демонтировать, в том числе срезав с петель.

Лариса Долина должна передать ключи от квартиры в Москве до 20 января. Этот срок назвала адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье. Представители певицы подтвердили готовность выполнить требование суда и пояснили, что передача ключей состоится после возвращения артистки из-за границы.

