Гинцбург: после вакцинации от COVID-19 можно отказаться от маски почти за месяц

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда человек, привитый от COVID-19, может отказаться от ношения маски. По его словам, это возможно спустя около месяца после использования вакцины, передает ТАСС.

«Антитела к любому чужеродному антигену, в данном случае к вакцине, выходят на плато, то есть достигают максимума, через три-четыре недели, то есть через 21-28 дней. Исходя из этого, если это плато достаточно для того, чтобы защитить человека от инфекции, то, соответственно, можно ходить без маски», — сказал он.

Он подчеркнул, что если достаточный для защиты уровень антител у человека не будет достигнут, то ему лучше продолжать носить маску.

Гинцбург добавил, что в России есть тест-системы, позволяющие быстро измерить уровень необходимых для борьбы с вирусом видов антител.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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