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В ХМАО сына замглавы района наказали увольнением

URA.RU: в ХМАО сына замглавы района Воробьева уволили после драки с чиновником

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Shutterstock

Сына замглавы Октябрьского района ХМАО Яна Воробьева уволили из администрации за драку с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника издания, увольнению чиновника предшествовала череда скандалов. Воробьев занимал пост заведующего отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского района.

Неофициально сообщается, что отцу Воробьева, Сергею Заплатину, было сделано предупреждение за неудовлетворительную кадровую политику и отсутствие своевременно принятых мер.

До этого мошенники обманули бывшего заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 66-летнего Александра Кима на 22 млн рублей после того, как убедили его в том, что он спонсирует Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ким взял в банке кредиты на 15 млн рублей и отправил их, а также 6,8 млн рублей из своих личных сбережений на «безопасные счета», продиктованные мошенниками. Когда злоумышленники призвали провести такие же действия со счетами родственников, мужчина обратился в полицию.

Ранее в ХМАО впервые в России мэром был назначен ветеран СВО Руслан Александров.

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